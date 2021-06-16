شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تعتزم تصفية صندوق الإنماء العقاري بالكامل خلال شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تطورات تصفية صندوق الإنماء العقاري، مشيرة إلى أنها تعمل على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتصفية الصندوق وإنهائه ويتوقع أن تتم خلال شهر من الآن.

وأضافت في بيان لـ"تداول"، أنها وقعت اتفاقية إقفال صندوق الإنماء العقارية وصدور القوائم المالية لغرض الإقفال النهائي.

وذكرت أنه يجري العمل حالياً على إعادة نقل ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً من قبل الشركة العقارية السعودية، كاستثمار عيني، بالإضافة إلى استلام مبلغ الاستثمار النقدي وقدره 40 مليون ريال فقط.

وذلك بعد أن تم الاتفاق مع شركة الإنماء للاستثمار باستقطاع مبلغ وقدره 10 ملايين ريال فقط لا غير لتغطية المصاريف السابقة والمرتبطة بإدارة الأصول والهيكلة المرتبطة بصندوق الإنماء العقارية والذي تم توقيع اتفاقية إقفاله بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

وأشارت إلى إن التاريخ المتوقع للانتهاء من التصفية هو منتصف يوليو 2021.

وكانت الشركة العقارية السعودية توقعت منتصف أبريل الماضي انتهاء التصفية خلال شهرين، قالت الشركة إن العمل على نقل ملكية الأراضي لصالح الشركة العقارية السعودية.

ومؤخرا، أظهرت نتائج أعمال شركة العقارية السعودية، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 58.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.