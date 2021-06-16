شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبحاث: الفرص بالسوق السعودية "واعدة" مع تزايد مستويات السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصف محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، الفرص بالسوق السعودية، بأنها واعدة مع زخم كبير للتدفقات النقدية، يعكسه حالة ارتفاع بمستويات السيولة.

وأشار إلى أن هذا التوجه تعزز مع تقلص الفرص الخارجية بسبب الجائحة حيث بدأ التركيز على الفرص المحلية، بالتوازي مع تأثير الطروحات الأولية ذات الزخم المهم بالسوق السعودية، بحسب موقع قناة "العربية".

وكان مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، قد أكد في وقت سابق أن نشاط الأفراد يظهر سيطرته على تداولات السوق السعودية تزامنا مع الرغبة في اقتناص الفرص مدفوعة بحالة من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي وصعود أسعار النفط.

ومن الناحية الفنية، تراجع المؤشر العام للسوق السعودي في آخر جلساته، وذلك نتيجة ثبات مستوى المقاومة النفسي 11000، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -82.179 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.