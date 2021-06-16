شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي يوضح اشتراطات وفوائد كود البناء الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أن منظومة كود البناء في المملكة للمباني فوق 3 طوابق وأكثر تضم اشتراطات من شأنها ضمان تعظيم قيمة العقارات، ورفع كفاءة الطاقة، وتنعكس على المشهد الحضري.

وأشار قطان، إلى إطلاق حزمة من 5 برامج سبقت إطلاق كود البناء بهدف دعم المكاتب الهندسية ومكاتب المقاولات، من بينها برنامج لإصدار التراخيص من المكاتب الهندسية، وبرنامج المقاول المعتمد، وبرنامج واعد لضمان فرص وظيفية، وبرنامج آخر لتقديم خدمات المكاتب الهندسية للمواطنين بالشكل الأمثل، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى أن منصة "بلدي" تستطيع أن تؤهل أي مكتب هندسي أو مقاول هندسي، بشكل إلكتروني في أقل من 24 ساعة، والكود هو عملية تصحيحية لضمان الالتزام بالاشتراطات.

وكشف أن غير الملتزمين بكود البناء السعودي سيكون عليهم تكلفة إضافية من أجل الالتزام بهذا الكود، لكن من هم ملتزمون في السابق لن يكون عليهم تكلفة إضافية، ويشمل ذلك أن يكون أحجام الأبنية ومواصفات وأحجام النوافذ والأبواب وغيرها من الشروط، بما يخص البناء.

وقال إن هناك شركة واحدة تقدم الخدمة، لكن المخاطر تتوزع على أكثر من شركة في السوق، في الوقت الحالي، مبينا أن المسؤولية النظامية توزع على المقاول والمكتب الهندسي المشرف والمصمم وجميع الجهات التي شاركت في البناء التي تتحمل مسؤولية.

وتشمل إجراءات تطبيق كود البناء السعودي المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة، وسيكون بدء تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع مناطق السعودية مطلع يوليو 2021.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في يناير الماضي 8 أوامر ملكية كان من ضمنهم ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، ليصبح اسمها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.