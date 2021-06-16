شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدمان ساكس" يرفع توقعاته بشأن إنتاج النفط والنمو الاقتصادي بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

ورفع البنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

ورفع البنك توقعاته للنمو للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% هذا العام ، مقارنة مع 2.5% في وقت سابق، مشيرا إلى أن المخاطر على قطاع النفط تميل بشكل كبير نحو الاتجاه الصعودي، وأن الطلب المحلي "تعافى بقوة"، بحسب موقع قناة "العربية".

ويتوقع البنك نمو اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 7٪ أخرى في عام 2022، مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة 5.7٪ ، يليها معدل نمو بنسبة 1.2٪ دون تغيير في عامي 2023 و 2024.

تم تداول خام برنت بأكثر من 73 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، مقارنة بمتوسط ​​سعر بلغ حوالي 61 دولارًا في الربع الأول.

وضخت المملكة ما يقل قليلاً عن 8.5 مليون برميل من الخام يومياً في مايو ، ومن المتوقع أن ترفع الإنتاج إلى 9.5 مليون برميل يومياً بحلول يوليو مع تخفيف أوبك تخفيضات الإمدادات.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.