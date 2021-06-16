شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان الغذائية" توقع عقداً مع مؤسسة النجمة الذهبية للوجبات الجاهزة المصرية بقيمة 30 ألف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد امتياز تجاري مع مؤسسة النجمة الذهبية للوجبات الجاهزة بجمهورية مصر العربية لمدة خمس سنوات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار كرسوم للامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة 6% من إجمالي المبيعات.

وأشارت الشركة إلى أن مده العقد تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، علماً بأن الأثر المالي للعقد سيكون إيجابياً على الشركة في الربع الرابع لعام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة والغير مباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.