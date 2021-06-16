شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأوروبية أثر قفزة لأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ اقتفت أسهم شركات الطاقة أثر قفزة لأسعار النفط، بينما يتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات حيال ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص سياسته النقدية فائقة التيسير.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وإذا تمسك المؤشر بمكاسبه حتى نهاية الجلسة، فإنه سيسجل أطول سلسلة مكاسب في ثلاث سنوات ونصف السنة.