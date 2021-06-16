شكرا لقرائتكم خبر سدافكو تعلن عن تحقيق أداء قوي في كل من المبيعات وصافي الأرباح للسنة المالية 2020-2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» عن تحقيق نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية للسنة المالية 2020-2021 قياساً إلى أدائها في العام السابق. وبلغت الإيرادات السنوية 2.1 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 2.4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.4٪ لتصل إلى 285 مليون ريال سعودي.

وحافظ صافي الربح البالغ 261 مليون ريال سعودي على مستوياته الجيدة عند 12.4٪ من المبيعات، منخفضاً بنسبة 1.6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب أزمة كوفيد 19 الاستثنائية وتكاليف التبرع.

وقال فاوت ماتيس، الرئيس التنفيذي لشركة «سدافكو»، "على الرغم من التحديات الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة في العام الماضي، تمكنت "سدافكو" من زيادة مبيعاتها وأرباحها التشغيلية، فضلاً عن تحقيق صافي هامش ربح سليم بنسبة 12.4٪." وأضاف بالقول، "بصرف النظر عن صافي أرباحنا المعلنة، تمكنا من استيعاب تكاليف غير متكررة بمبلغ 24 مليون ريال أثناء فترة اجتياز تداعيات الوباء، وذلك من خلال تعزيز إجراءات السلامة حفاظاً على صحة الموظفين.

وأضاف ماتيس بالقول، "يعكس هذا الأداء الراسخ مدى قدرتنا على الصمود في وجه التحديات وشغفنا بمواصلة خدمة وتلبية احتياجات العملاء في ظل الظروف الصعبة وغير المسبوقة."

ويعود السبب الرئيسي في نمو إجمالي الإيرادات إلى الزيادة ثنائية الرقم في المبيعات، وتحديداً ضمن فئات منتجات «سدافكو» للآيس كريم ومعجون الطماطم، في حين شهدت مبيعات منتجات الحليب ارتفاعاً أحادي الرقم.

وبقي هامش الربح الإجمالي للشركة ثابتاً عند 33٪ ، في حين لاتزال تكاليف المبيعات والتوزيع، التي تشكل نسبة من المبيعات، تحافظ على استقرارها.

كما ارتفعت التكاليف الإدارية والعمومية كنسبة من المبيعات، لتصل إلى 5.2٪ بعد أن كانت 4.9٪، ويعزى ذلك إلى تقديم تبرع نقدي وعيني لمرة واحدة بمبلغ 8.7 مليون ريال.

وطرأ هناك ارتفاع على إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 5.25%، ليصل إلى 1.53 مليار ريال. وقد وافق مجلس الإدارة على زيادة توزيعات الأرباح المرحلية التي تم دفعها في يناير من 2.5 ريال للسهم الواحد إلى 3.00 ريال للسهم الواحد.

وبالرغم من تفشي الوباء، استمرت أعمال البناء في مصنع «سدافكو» الجديد لإنتاج الآيس كريم بوتيرة متسارعة طوال العام المالي 2020-2021. ومن المقرر بدء الإنتاج التجريبي في المصنع في يوليو، وفي أعقاب التشغيل الكامل للمصنع، ستكون «سدافكو» في وضع جيد يتيح لها تعزيز وزيادة حصتها السوقية في هذا القطاع السريع النمو.

كما احتفلت «سدافكو» هذا العام بتخريج متدربين من الدفعة الرابعة لبرنامج التدريب الفني والمهني لديها بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء. كما احتلفت «سدافكو» بتدشين أول خط إنتاج يتم تشغيله بالكامل من قبل العنصر النسائي في مصنع جدة لمنتجات الآيس كريم.

حققت سدافكو العديد من الإنجازات المتميزة في مجال التشغيل المستدام من خلال مبادرة «التوجه نحو الاستدامة» التي أطلقتها في العام 2020، حيث نفذت العديد من مبادرات الاستدامة، مثل «جرين بوكس»، والنظام الإلكتروني الذكي للتزويد بالوقود، وألواح الطاقة الشمسية. ونتيجة لذلك، تمكن مصنع جدة لمنتجات الآيس كريم ومصنع جدة ومصنع الدمام مجتمعين من إرسال 2180 طن من النفايات إلى وحدات إعادة التدوير خلال الفترة من يناير 2020 وحتى أكتوبر 2020.

وفضلاً عن ذلك، تم خفض استهلاك المياه في مصنع منتجات الحليب في جدة من 1.55 لتراً للعبوة في عام 2017 إلى 1.38 لتراً للعبوة في عام 2020. وقد أدى تركيب الألواح الشمسية في مستودع التوزيع الإقليمي في الرياض إلى توليد طاقة إجمالية بلغت 316 ميجاوات في العام 2020 وهو ما ساهم في توفير نفقات بمبلغ 95 ألف ريال.

كما حققت الشراكة الناجحة بين «سدافكو» وتيترا باك انخفاضاً بنسبة 20٪ في الهدر التشغيلي على مدار عامين.