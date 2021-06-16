ارتفاع أسعار النفط مع تحسن آفاق الطلب وتراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، فيما زاد سعر خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس «كورونا».

وصعد خام برنت 47 سنتاً أي ما يعادل 0.6 في المئة إلى 74.46 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2019.

وارتفع الخام الأمريكي 42 سنتاً أي ما يعادل 0.6 في المئة إلى 72.54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق لدى أواندا «حتى المتعاملين في غير الطاقة يراهنون على استمرار ارتفاع أسعار النفط». مضيفاً: «تتحول توقعات الجميع بشكل مفرط إلى صعود أسعار النفط. آفاق الطلب على الخام قوية جداً إذ إنه مع التعافي في أمريكا وأوروبا وآسيا سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في النصف الثاني من العام المقبل».

وقال مصدران في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 يونيو/حزيران.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى أن مخزونات الخام من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات تجارة النفط أمس الثلاثاء: إنهم يتوقعون أن تظل الأسعار فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل وأن يعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من 2022.

وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»: إن النفط من المرجح أن يجري تداوله بسعر ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل في بقية عام 2021 بفضل توقعات بأن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، القيود التي تفرضها على الإنتاج. مضيفاً: حتى لو عادت الصادرات الإيرانية، إذا ما انضمت الولايات المتحدة مجدداً للاتفاق النووي ورفعت العقوبات التي تفرضها على طهران، فإن ذلك لن يغير من الاتجاه الصاعد.

وقالت «أر.بي.سي كابيتال ماركتس» في إشارة إلى التخلص التدريجي من قيود الإنتاج التي تفرضها مجموعة المنتجين «مخزونات إيران العائمة تتزايد منذ بداية العام ومن المرجح أن يؤثر توقيت وحجم عودتها على عملية التقليص التي تقوم بها أوبك+». (رويترز)