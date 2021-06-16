مكاسب النفط ترفع أسهم أوروبا و«نيكاي» ينخفض مدفوعاً بأزمة الرقائق

صعدت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء، إذ اقتفت أسهم شركات الطاقة أثر قفزة لأسعار النفط، بينما يتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس «الاحتياطي الاتحادي الأمريكي» لاستقاء مؤشرات حيال ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص سياسته النقدية فائقة التيسير.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة، وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية 0.3 في المئة إذ اقتدت شركات النفط الكبرى «بي.بي» و«شل» بقفزة لخام برنت ليبلغ أعلى مستوياته منذ إبريل/نيسان 2019. وأضاف مؤشر أسهم الطاقة الأوروبية 0.6 في المئة.

ونزلت أسهم «ساب» 1.2 في المئة، إذ من المحتمل أن تكون تضررت جراء توقع للأرباح جاء مخيباً للآمال من منافستها الأمريكية للبرمجيات أوراكل.

اليابان

وعلى الطرف الشرقي من العالم؛ أغلق المؤشر«نيكاي» الياباني منخفضاً، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات أثر ضعف نظرائها في الولايات المتحدة، ولكن الآمال في تعافي الاقتصاد المحلي بفضل حملات التطعيم دعمت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ونزل المؤشر «نيكاي» 0.51 في المئة ليغلق على 29291.01 نقطة في حين ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.02 في المئة إلى 1975.86 نقطة، مدعوماً بأسهم شركة تويوتا موتور التي سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مع ترقب الأسواق توجيهات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعقب تراجعات لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، نزل سهم طوكيو إلكترون، التي تورد معدات صناعة الرقائق، 1.1 في المئة وهبط سهم أدفانتست، مورد معدات اختبار أشباه الموصلات، 0.19 في المئة. لكن أسهم الطاقة والمواد وشركات الشحن ارتفعت.

وزاد سهم إنبكس، أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز باليابان، 3.7 في المئة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد على عامين.

وارتفعت أسهم شركات المتاجر بدعم من آمال في إعادة فتح الاقتصاد، إذ قفز سهم تاكاشيمايا 2.07 في المئة وتقدم سهم اسيتان ميتسوكوشي هولدينجز 0.24 في المئة. وقدم سهم مجموعة «هيتاشي» العملاقة وسهم دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تبريد الهواء الدعم أيضاً لتوبكس بالارتفاع 2.48 في المئة و2.22 في المئة على الترتيب.

وزاد سهم «كاواساكي كيسن كايشا» 4.94 في المئة وتصدر الرابحين على المؤشر نيكاي، وتلاه سهم سايبر اجنت الذي أضاف 3.99 في المئة.

(رويترز)