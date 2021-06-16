شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكثف حملتها لكبح أسعار السلع الأساسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت الصين حملتها لكبح جماح أسعار السلع الأساسية وتقليل المضاربات في محاولة لتخفيف خطر انتعاش الوباء من ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وصدرت أوامر للشركات المملوكة للدولة للسيطرة على المخاطر والحد من تعرضها لأسواق السلع الخارجية من قبل لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وفقا لمصادر مطلعة. وقالت المصادر، إن الشركات طُلب منها الإبلاغ عن مواقعها المستقبلية حتى يراجعها Sasac.

وفي تطور ثان، ستفرج الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية قريباً عن مخزونات الدولة من المعادن بما في ذلك النحاس والألمنيوم والزنك، حسبما ذكرت الوكالة في بيان، الأربعاء. وأضافت أن المعادن ستباع على دفعات للمصنعين والمصنعين دون إعطاء الكميات التي سيتم الإفراج عنها.

وتراجعت المعادن على إثر إصدار مخزونات الصين، وقيود التجارة الخارجية وانخفضت أسعار المعادن في لندن وشنجهاي، كما هبطت عقود خام الحديد في بورصة سنغافورة. تراجعت أسهم شركات المعادن في الصين وهونج كونج، بينما سجل المؤشر الفرعي للمعادن والتعدين في أستراليا أكبر خسارة له خلال شهر تقريبًا.

وهبط النحاس إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، الثلاثاء مع تقليص المتعاملين والصناديق الاستثمارية مراهناتهم على صعود الأسعار بسبب تنامي القلق من أن الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، تتحرك لكبح مزيد من الزيادات في الأسعار.

وتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 4.3% إلى 9540 دولارا للطن بحلول الساعة 1609 بتوقيت جرينتش.

وأسعار المعدن الذي يستخدم في صناعتي الكهرباء والتشييد منخفضة بأكثر من ثمانية في المئة منذ أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا عند 10747.50 دولار في العاشر من مايو /أيار.

وجددت السلطات الصينية الأسبوع الماضي تعهدها بتكثيف مراقبة أسعار السلع الأولية مع تسجيل تضخم أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى له في أكثر من 12 عاما.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، انخفضت عقود الألومنيوم 1.6% إلى 2455 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 4.4% إلى 17665 دولارا للطن. (وكالات)