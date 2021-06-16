شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد الإمارات» تحصد التصنيف البلاتيني للمباني الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

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حصل المقر الرئيس لشركة «حديد الإمارات» على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي وفق متطلبات الإصدار الرابع (LEED v4) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، ليحققا 80 و82 نقطة على الترتيب، وذلك في اعتراف عالمي جديد بنجاح الشركة في تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال المباني المستدامة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات: «تحرص «حديد الإمارات» في جميع مشروعاتها ومبادراتها على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويسلط حصول مباني الشركة القائمة على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء الضوء على جهود الشركة وريادتها في مجال الاستدامة انسجاماً مع التوجهات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لاستدامة الموارد وترشيد الطاقة والمياه، وتعزيز الممارسات الخضراء في جميع نواحي الحياة.

وأضاف: تم تطوير المقر الرئيس للشركة ومبنى المخازن ليتوافقا مع معايير المباني الخضراء، بما أسهم في ترشيد الطاقة داخل المباني وتحسين جودة البيئة الداخلية لها، وزيادة مقاومتها للحرارة، وإيجاد حلول مستدامة لإدارة النفايات، ومعالجة المياه العادمة، وغيرها من معايير (LEED) المستدامة، ومن ثمّ خفض الانبعاثات، والإسهام في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

وفي أكتوبر 2020؛ نجحت حديد الإمارات في أن تكون أول شركة مصنعة للحديد والصلب على مستوى المنطقة وواحدة من 50 شركة على مستوى العالم يتم اعتمادها وفق معايير نظام LEED، وأصبحت منتجاتها من الصلب عالي الجودة مستوفاة لجميع متطلبات أنظمة الأبنية الخضراء العالمية والمحلية مثل (LEED) ونظام "استدامة" التابع لحكومة أبوظبي.

وتعد حديد الإمارات أحد الأعضاء البارزين في برنامج العمل المناخي التابع للاتحاد العالمي للصلب، حيث حصلت على شهادة تقدير الاتحاد تتويجاً لدورها ومشاركتها الفاعلة في برنامج جمع بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالشراكة مع منشأة الريادة لالتقاط الكربون.