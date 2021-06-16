شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الهلال» تفوز بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

**********

فازت شركة «نفط الهلال»، بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة، لقاء تحوّلها الرقمي على امتداد عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة.

ووظّفت شركة نفط الهلال، بالشراكة مع «إس إيه بي سيرفسز»، أكثر من 350 تطبيقاً يعمل بباقة التحليلات الفورية لبيانات الأعمال SAP S/4HANA، تعزيزاً للعمليات والمشتريات والشؤون المالية والموارد البشرية. وحصدت الشركة الجائزة الذهبية في فئة تحوّل الأعمال عن منطقة جنوب الشرق الأوسط لتبنّيها نهج عمل يقوم على تجديد هندسة العمليات التجارية باستخدام منصة «موديل كومباني» لخدمات النفط والغاز من «إس إيه بي» SAP Oil & Gas Model Company، وتمكنها من تشغيله بنجاح قبل الموعد المحدّد بثمانية شهور.

وقال رافي كومار، مدير خدمات الأعمال في «نفط الهلال»: إن الشركة سعت إلى توحيد عملياتها التجارية ودمجها لإحراز مزيد من المرونة وتمكين النموّ، وذلك بعد تطلّعها إلى التوسّع وسط تزايد الطلب على الطاقة في الشرق الأوسط، مضيفاً: «يعكس فوزنا بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة التزامنا المستمر بالتحوّل الرقمي بدعم من شريكنا «إس إيه بي سيرفسز» الذي ساعدنا على إدارة المشروع بنجاعة وتحقيق التغيير المنشود في العمليات والوظائف الإدارية».