شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب «الخارجية» في دبي يتسلم البراءة القنصلية من قنصل كوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم ،مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، البراءة القنصلية لمون بيونج جون قنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، وذلك في مقر مكتب الوزارة في دبي.

ورحب بالقنصل العام الكوري بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

(وام)