شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» تحتفل بتخريج أول دفعة من طلبة الدكتوراه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخراً بتخريج أول دفعة من طلبة الدكتوراه، حيث حصل كل من مصطفى التكريتي وحسن محمود وطه أنجمروز على درجة الدكتوراه بعد نجاحهم في الدفاع عن رسالاتهم في مجال إدارة النظم الهندسية أمام مجلس الأطروحة في الجامعة.

وركزت أطروحتا التكريتي ومحمود، واللتان كانتا تحت إشراف الدكتورة فيان أحمد، أستاذ الهندسة الصناعية، والدكتورة سلوى بحيري، الأستاذ المشارك في الهندسة المدنية، على مجالات البناء المستدام وإدارة المشاريع. وقامت أطروحة التكريتي، التي جاءت تحت عنوان «تتبع الالتزامات بقرارات التنمية المستدامة» بتقييم مدى التزام مشاريع البنية التحتية بقرارات الاستدامة، وتطرح رسالته منهجية جديدة لتقييم الالتزام بقرارات الإدارات العليا وتتبعها خلال المراحل الرئيسية للمشروع.

وفي حديثه عن البرنامج ودراسة الدكتوراه، التي كان قد بدأها قبل ثلاث سنوات، قال التكريتي إن رحلته كان لها تأثير كبير في رؤيته للحلول المبنية على البحوث في مجال تخصصه. قال: «لقد غيرت رحلة الدكتوراه من تصوراتي عن عمليات البناء خلال بحثي عن حلول جديدة للمشاكل التقليدية. ولقد دفعتني الحماسة والتشويق في ربط الأفكار وتشكيل حلول إلى آفاق بحثية جديدة في هذا المجال».

أما بالنسبة لمحمود، فقد كانت تجربته غنية حيث قال: «بعد أن مررت بتحدي الحصول على درجة الدكتوراه، يمكنني القول بكل صدق إنها تجربة تستحق التعب والجهد بالفعل، وأود أن أشكر الجامعة الأمريكية في الشارقة على دعمها، ولا سيما الدكتورة فيان أحمد والدكتورة سلوى بحيري، كما أود أن أشكر عائلتي على حبها ودعمها المستمر لي».

وعمل خريج الدكتوراه أنجمروز على أطروحته التي حملت عنوان «نموذج تعزيز قيمة المحافظ لمشاريع البناء المستدامة» تحت إشراف الدكتور سامح الصايغ، أستاذ الهندسة المدنية في أمريكية الشارقة، وركزت الأطروحة على تطوير نموذج جديد لتحسين قيمة المحافظ يدمج بين الاستدامة وتحقيق فوائد للمؤسسات ومعايير نجاح المشاريع. ويدعو هذا البحث مطوري البناء إلى اعتبار الاستدامة معياراً رئيسياً عند اختيار محافظهم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى قطاع بناء أكثر استدامة.

وقال الدكتور سمير العشي، عميد كلية الهندسة بالإنابة: «نحن نشهد تخريج أول دفعة من طلبة الدكتوراه في برنامج إدارة النظم الهندسية بفخر وحماسة، لقد عملنا بجد لوضع برنامج دكتوراه على نفس مستوى برامج الدكتوراه في بعض جامعات العالم المرموقة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر أعضاء الهيئة التدريسية الذين عملوا بجد لوضع مثل هذا البرنامج الرائع، فضلاً عن شكر إدارة الجامعة وقيادتها، أما بالنسبة لمرشحي الدكتوراه الحاليين والمستقبليين، فأنا أؤكد لكم أنكم اتخذتم القرار الأفضل في حياتكم المهنية للانضمام إلى برنامجنا».