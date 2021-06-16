لجنة في «استشاري الشارقة» تعد توصيات مناقشة سياسة «دائرة التسجيل العقاري»

الشارقة: ”الخليج 365”

أعدت «لجنة إعداد مشروع التوصيات» في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس الأول بمقر المجلس التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته ، التي ستعقد اليوم حول التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة «دائرة التسجيل العقاري».

ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي محمد النقبي مقرر اللجنة ومحمد حمد الزعابي وأحمد سالم سيف غانم الزعابي وعلي سعيد بن شرارة الكتبي وسالم سعيد مبارك جزيعي الكتبي ومحمد عبدالله بن شميل الكتبي ، ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي أمين السر.

وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في الجلسة العامة الثامنة عشرة ، التي عقدت ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر "سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي".

وصاغت اللجنة 15 توصية على ضوء مناقشة أعضاء المجلس واطّلاعهم على ما رفعه المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للتسجيل العقاري، مؤكدة على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اهتمام لتسهيل العمل لخدمة مختلف المشاريع والملاّك وأصحاب العقارات والمطورين العقاريين وترسيخ مكانة الشارقة كبيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين.