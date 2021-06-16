شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور خالد الذهبي، أن المؤتمر يتضمن 22 موضوعا، منها إدارة البنية الأساسية، إدارة المعرفة، الهندسة القيمية، الإدارة الإستراتيجية، الدعاوى وفض المنازعات والتحكيم، تعليم هندسة التشييد، إدارة المشاريع في مجال التشييد، نمذجة معلومات البناء، الحوكمة، الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة الأصول المستدامة، تقنيات التصميم والتشييد المستدامة، أنظمة التقييم للمجتمعات الخضراء، إدارة المخلفات الصلبة، الإدارة الذكية للنقل والمرور، نماذج الذكاء الاصطناعي، تقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية، حلول انترنت الأشياء للمدن الذكية، تحليلات البيانات الضخم، والمباني الذكية الاقتصاد الذكي.
وأشار الدكتور خالد الذهبي، إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر الدولي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، أنه يتيح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ تقديم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إلى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.