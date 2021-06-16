شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-6-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-6-2021، استقراراه أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الصباحية المصرفية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري كما هو عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره فى بنك "الاسكندرية" والقاهرة، وفى البنك التجارى الدولى "cib"، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.