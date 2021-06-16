شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إداراتها لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021/2025) وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.

وحددت البورصة، الجدول الزمني لانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، ويبدأ الإعلان عن فتح باب الترشح اليوم الأربعاء حتى يوم 23 من شهر يونيو الجاري، على أن يتم تلقى طلبات الترشح من يوم الأربعاء 23 يونيو حتى 29 يونيو، وفحص وإعلان قائمة المرشحين وإخطار ذوي الشأن بقرار لجنة تلقي وفحص طلبات الترشيح حتى يوم 7 يوليو المقبل، وتلقي الاعتراضات على قائمة المرشحين من يوم 8 يوليو إلى 14 يوليو المقبل، على أن يتم إعلان كشوف المرشحين النهائية يوم 15 يوليو.

كما يتم إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة يوم السبت 17 يوليو بمقر شركة مصر لنشر المعلومات EGID بالقاهرة الجديدة، وتلقي الاعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 27 يوليو، وإعلان نتيجة الاعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها خلال الفترة من الأربعاء 28 يوليو حتى 3 أغسطس.