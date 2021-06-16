شكرا لقرائتكم خبر عن سر تفاوت مصنعيات الذهب فى مصر.. جرام بـ20 جنيها وآخر بـ250 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاوت كبير في سعر مصنعيات الذهب في السوق المصري، فقد تجد أن هناك مصنعيات 20 جنيها للجرام ومشغولات أخرى يصل سعر مصنعية الجرام إلى 250 جنيها، فما السر وراء هذا التفاوت الكبير في مصنعية الذهب؟

وهنا أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك تفاوتا واضحا فى أسعار مصنعيات الذهب في مصر من شركة منتجة إلى أخرى، مشيرا إلى أن سعر المصنعية يتحدد وفق "الشغل" في كل قطعة ذهبية، وهناك مصنعيات لبعض الشركات والماركات الشهيرة تصل إلى 250 جنيها.

وأضاف فرج، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن بعض المنتجين يضع سعرا ثابتا للقطعة الذهبية وقد يصل سعر "الكوليه" الذهب في بعض الماركات إلى 60 ألف جنيه، وهنا لا يمكن أن نعرف وضع مصنعيته لأنها تكون مرتفعة للغاية.

وأشار مستشار وزير التموين لصناعة الذهب إلى أن بعض الشغل الشعبي يكون ذات مصنعيات قليلة وله "زبونه"، والقطع باهظة الثمن لها مستهلكها، لذلك السوق يجمع كافة الأصناف والمصنعيات، والمستهلك هو صاحب القرار النهائي، فقد تجد مصنعية 20 جنيها للجرام ومصنعية أخري تصل 250 جنيها للجرام، والفيصل هنا هو حجم الشغل فى كل قطعة ذهبية.

يشار إلى أن آخر سعر سجله الذهب في مصر هو 800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي، وهنا دون إضافة سعر المصنعية، وسجل الذهب عيار 18 سعر 686 جنيها للجرام.