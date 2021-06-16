شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في أربعة أشهر والأنظار على البيانات الصينية واجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة عشرة في ثمانية وعشرين جلسة من الأعلى لها منذ 23 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.23% لتتداول حالياً عند 1,153.81$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,156.51$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 90.51 مقارنة بالافتتاحية عند 90.54.

هذا وتتطلع الأسواق لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر أيار/مايو وصدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.2% مقابل 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة أيضا تباطؤ النمو إلى 14.0% مقابل 17.7% في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% خلال أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون الذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.99 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,811,561 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 2,188 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.