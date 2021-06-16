شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار أمام الين والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو وقبيل المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 110.07 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.08، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.05، بينما حقق الأعلى له عند 110.14.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 187.1 مليار ين مقابل فائض 253.1 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى عجز 91.2 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص فائض إلى 0.04 تريليون ين مقابل 0.08 تريليون ين في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.24 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 49.6% مقابل 38.0% في نيسان/أبريل، دون التوقعات عند 51.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 27.9% مقابل 12.8%، متفوقة على التوقعات عند 26.6%، كما جاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 3.7% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات عند 2.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.