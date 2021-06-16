شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف التصحيح الهابط– تحليل- 16-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس للضغوط السلبية باستئنافه للهجوم التصحيحي الهابط لنلاحظ تسلله بذلك دون مستوى 4.4000 ليؤكد بذلك استعداده لاختبار دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 4.2200.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الهابط وليدعونا ذلك لمراقبة تصرف السعر في حال وصوله للدعم المستهدف لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط