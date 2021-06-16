شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضغط على الحاجز- تحليل - 16-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر الزوج باختباره للحاجز المستقر عند 133.60 لنلاحظ تقديمه لإغلاقات جديدة قرب هذا المستوى متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمستقر حاليا فوق مستوى 50.

سنبقى حاليا على ترجيح التداولات التصحيحية الهابطة بالاعتماد على ثبات الحاجز المذكور سابقا ليزيد ذلك من فرص تسلل السعر قريبا نحو 132.50 و 132.00 على التوالي, أما تحقيقه لاختراق الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد ليشكل مستوى 134.10 الهدف الرئيسي للتداولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.60 و 132.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز