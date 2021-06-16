شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-تحليل - 16-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة وتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليتأثر بثبات محاور النطاق الجانبي المؤقت والمتمثل بالحاجز المستقر عند 155.65 بينما يستمر مستوى 154.30 بتشكيل دعم قوي أمام التداولات الأخيرة.

ما سبق يدعونا للاستمرار بحيادية التداول ولنشير إلى أن اختراق السعر مجددا للحاجز المذكور سابقا فإن ذلك سيمكنه من تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 156.30, بينما كسره للدعم سيفعل المسار التصحيحي الهابط لننتظر وصوله نحو 153.00 و 151.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.65 و 154.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور