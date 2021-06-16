شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على المسار الصاعد– تحليل - 16-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين الرئيسي الصاعد نظرا لتمركزه المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 1115.00 تقريبا.

ننصح بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, ليمكنه ذلك من البدء بالهجوم الصاعد والذي يتطلب حاليا اختراق مستوى 1195.00 والوصول بشكل نحو الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 1230.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1115.00 و 1190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم