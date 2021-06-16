الاقتصاد

سعر البلاتين يحافظ على المسار الصاعد– تحليل - 16-6-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على المسار الصاعد– تحليل - 16-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين الرئيسي الصاعد نظرا لتمركزه المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 1115.00 تقريبا.

 

ننصح بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, ليمكنه ذلك من البدء بالهجوم الصاعد والذي يتطلب حاليا اختراق مستوى 1195.00 والوصول بشكل نحو الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 1230.00.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1115.00 و 1190.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا