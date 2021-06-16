شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر عند ذروة شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار قرب ذروة شهر مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء في حين يحاول مستثمرون التيقن مما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيغير لهجته بشأن التحفيز بعد القفزة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.499، بعدما سجل أعلى مستوى في شهر واحد يوم الثلاثاء رغم تباين البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ونزلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر مما هو متوقع في مايو في حين عُدلت بيانات أبريل لتسجل صعودا حادا وزادت كثيرا عن مستواها قبل الجائحة.

وعززت البيانات الاعتقاد بتعاف قوي للاقتصاد مع عودة الإنفاق إلى الخدمات مرة أخرى من السلع إذ أتاحت حملات التطعيم للأمريكيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى.