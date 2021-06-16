شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع ترقب بيان المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الذهب ويتحرك في نطاق ضيق اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1859.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار.