شركة تابعة لـ«العالمیة القابضة» تنجز تطویر فندق في صربیا بـ260 ملیون درھم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إي إس جي» سـتالیونز الإمارات التابعة للشـركة العالمیة القابضـة والمتخصـصـة بخدمات الاسـتثمار والھندسـة والبناء، عن تسـلیم مشـروع فندق فایسـروي الجدید في كوباونیك، صربیا بعد إنجاز الأعمال الإنشائیة للمشروع.

یسـتغرق الوصـول للمنتجع أقل من 6 سـاعات طیران من الإمارات العربیة المتحدة، كما یقع المنتجع بالقرب من أكبر المنتزھات الوطنیة في صـربیا ویوفر مناظر بانورامیة عبر جبل كوباونیك القریب، ویوفر منفذاً رائعاً للطبیعة والتجارب الثقافیة والغذائیة ومجموعة من الأنشـطة الخارجیة بما في ذلك الطیران الشـراعي والریاضـات المائیة والمشـي لمسـافات طویلة والتزلج على الجلید مع 160 یوماً ثلجياً في السـنة، ویعد المنتجع أيضـاً موطناً لمدرسـة التزلج الخاصـة به، للمتزلجین المبتدئین وذوي الخبرة لاسـتكشـاف أكثر من 55 كیلومتراً من مسـارات التزلج القریبة من المنتجع.

وقدمت مجموعة «إي إس جي» سـتالیونز الإمارات، والتي تم إدراجھا في السـوق الثاني لسـوق أبوظبي للأوراق المالیة في مایو 2021، خدمات اسـتشـاریة وتطویریة عالمیة المسـتوى من خلال ذراعھا للتطویر شـركة رویال للتطویر (RDC9 ) للمشروع والذي بلغت قیمة تطویره 260 ملیون درھم.

وقال مطر سـھیل الیبھوني الظاھري، رئیس مجموعة «إي إس جي» سـتالیونز الإمارات: «نرى فرصـاً ممتازة للتوســـع في أعمال مجموعة «إي إس جي» من حیث الاســـتمرار بتطویر المشـــاریع الكبرى. لقد جلبنا مھارات التطویر العقاري المتمیزة للشــركة إلى فندق فایســروي الجدید في كوباونیك في صــربیا، ونتطلع إلى المزید من مشاریع التطویر الفاخرة في المستقبل القریب».

وتأسـسـت مجموعة «إي إس جي» سـتالیونز الإمارات في عام 2008، وقد نمت بسـرعة كشـركة مكرسـة لبناء وتطویر وإدارة العقـارات، فضــــلاً عن كونھـا مزود خدمة، وقد أعلنـت الشــــركة والتي تتواجد في 20 بلـداً، عن امتلاك أصــــول بقیمـة 537 ملیون درھم في إفصــــاح الربع الأول من عام 2021 ویعمـل بھـا أكثر من

3000 موظف.