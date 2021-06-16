شكرا لقرائتكم خبر عن 36 جريحاً في هجوم بسيارة مفخخة في قاعدة عسكرية في كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوكوتا -أ ف ب

أعلنت الحكومة الكولومبية إصابة 36 شخصاً بجروح في هجوم بسيارة مفخّخة استهدف الثلاثاء قاعدة عسكرية في مدينة كوكوتا في شمال شرق البلاد، في تفجير حمّلت مسؤوليته إلى ميليشيات «جيش التحرير الوطني»، الفصيل المتمرّد الذي لم يبرم حتى اليوم اتفاق سلام مع بوغوتا.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو إنّه يدين «هذا العمل الإرهابي الذي استهدف جنوداً كولومبيين».

وأوضح أنّ الهجوم أسفر عن 36 جريحاً بينهم مدنيان حالتهما ليست خطرة لكنّ ثلاثة من العسكريين الجرحى هم بحالة حرجة.

وأضاف أنّ «الفرضية الأولية للتحقيق هي أنّ جيش التحرير الوطني هو المسؤول عن هذا العمل» الذي ارتكب في المدينة الشمالية الواقعة على الحدود مع فنزويلا.

وجيش التحرير الوطني هو آخر فصيل متمرّد لا يزال ناشطاً في البلاد منذ أن وضعت حركة فارك حدّاً لتمردها في 2016 حين أبرمت اتفاقية سلام مع الحكومة.

وتوجّه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إلى مكان الهجوم «للإشراف مباشرة على الوضع».

وأصدرت وزارة الدفاع بياناً قالت فيه إنّه قرابة الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء، تسلّل شخصان على متن شاحنة تويوتا صغيرة بيضاء إلى القاعدة العسكرية بعدما أوهما حرّاسها أنّهما موظّفان، وما أن أصبحت السيارة في الداخل حتّى فجّرا عبوتين ناسفتين كانتا بداخلها.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عدداً من الجرحى وهم يُنقلون إلى عيادة بالقرب من موقع الانفجار.

وكوكوتا هي عاصمة مقاطعة نورتي دي سانتاندير حيث تدور اشتباكات على عائدات تجارة المخدرات أبطالها أفراد من ميليشيات «جيش التحرير الوطني»، وآخرون من حركة تمرّد ماوية سابقة وعصابات ومسلّحون انشقّوا عن حركة فارك بعد إبرامها اتفاقية السلام مع الحكومة.