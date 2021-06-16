هدف عكسي من هوملس يهدي فرنسا فوزاً غالياً على ألمانيا

ميونيخ- أ ف ب

أهدى المدافع الألماني ماتس هوملس فرنسا فوزاً غالياً على منتخب بلاده بتسجيله الهدف العكسي الوحيد في اللقاء على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات مجموعة «الموت» السادسة من كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

وسجل هوملس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 ليمنح بطلة العالم النقاط الثلاث بالتساوي مع البرتغال الفائزة في وقت سابق بثلاثية نظيفة على المجر.

وشكّلت المباراة إعادة لنصف نهائي نسخة العام 2016 عندما سجل أنطوان غريزمان هدفين (2-صفر) ليقود فرنسا إلى النهائي الذي خسرته ضد البرتغال التي تلتقيها في الجولة الثالثة في 23 الشهر الحالي.

وكانت المرة الأولى التي يلتقي فيها عملاقا أوروبا في دور المجموعات في بطولة كبرى، والثانية فقط على الإطلاق في النهائيات القارية بعد 2016.

وتخوض ألمانيا بطولتها الأخيرة بقيادة مدربها يواكيم لوف الذي سيرحل مع نهايتها بعد أن أشرف عليها منذ العام 2006 وقادها إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث سيحل مكانه مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك الحاضر في المدرجات.

أما ديدييه ديشان، فيسعى ليصبح الرجل الثاني فقط الذي يحقق لقب كأس أوروبا كلاعب ومدرب، بعد الألماني بيرتي فوغتس (1972 و1996)، بعد أن توج مع الديوك باللقب كلاعب عام 2000.

وهذه المرة الأولى التي يتلقى فيها منتخب الـ«مانشافت» بطل أوروبا ثلاث مرات، آخرها عام 1996، الخسارة في مباراته الافتتاحية في كأس أوروبا في 11 مشاركة (خمسة انتصارات ومثلها تعادلات سابقاً).

وكان لوف أعاد هوملس وتوماس مولر إلى المنتخب بعد استبعادهما بعد الخروج المدوي من الدور الأول لكأس العالم 2018، قبل أن يعيدهما عطفاً على مستوياتهما مع نادييهما وانتقادات الصحافة والجماهير.

وشهدت المباراة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 2014، بعد أن استُبعد بسبب فضيحة الشريط الجنسي لزميله السابق ماتيو فالبوينا، وخاض غمار البطولة القارية للمرة الثالثة بعد يورو 2008 و2012.

وحافظت فرنسا بطلة أوروبا عامي 1984 و2000، على سجلها خالياً من الهزائم ضد ألمانيا في آخر ست مباريات، وتحديداً منذ خسارتها ربع نهائي مونديال 2014 عندما سجل هوملس بالذات الهدف الوحيد في اللقاء. كما أنها لم تخسر على أرض ألمانيا في آخر ست مواجهات (مع اليوم)، حيث تعود آخر هزيمة إلى ودية في برلين عام 1987.

وهذا الفوز الرابع لديشان كمدرب على ألمانيا، مقابل تعادلين وهزيمتين، فيما سقط لوف للمرة الخامسة مدرباً أمام المانشافت، مقابل انتصارين ومثلهما تعادل.

وتلتقي ألمانيا مع البرتغال في ميونيخ أيضاً السبت، فيما تحل فرنسا على المجر في بودابست.