شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على بيانات الصين واجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

وعلى أعتاب الكشف عن العديد من البيانات الهامة للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الإنتاج الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم ومبيعات التجزئة بالإضافة إلى بيانات سوق العمل، وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 2.90 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 2.59 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.49 مليار دولار نيوزيلندي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 187.1 مليار ين مقابل فائض 253.1 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى عجز 91.2 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص فائض إلى 0.04 تريليون ين مقابل 0.08 تريليون ين في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.24 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 49.6% مقابل 38.0% في نيسان/أبريل، دون التوقعات عند 51.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 27.9% مقابل 12.8%، متفوقة على التوقعات عند 26.6%، كما جاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 3.7% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات عند 2.6%.

على الصعيد الأخر، تتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.13% ليربح 2.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,978.13، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليخسر 94.10 نقطة ويصل إلى المستوى 29,347.20.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.09% ليخسر 56.43 نقطة ويصل إلى المستوى 5,110.13، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 22.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,534.35.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.32% ليخسر 92.49 نقطة ويصل إلى المستوى 28,546.04، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.57% ليربح 18.62 نقطة ويصل إلى المستوى 3,277.25.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.46% ليخسر 58.57 نقطة ويصل إلى المستوى 12,637.82، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليربح 12.93 نقطة ويصل إلى المستوى 7,392.40.