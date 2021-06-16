شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه دعم قوي – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 27.55 دون أن يتمكن من الثبات دونه، بانتظار الحصول على حافز سلبي للمساهمة بتحقيق الكسر المطلوب ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا التصحيحي المنتظر عند 26.85.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بثبات السعر دون 27.90، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط