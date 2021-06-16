شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخرج من النطاق الجانبي – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.4095 واستقر دونه، ليخرج من النطاق الجانبي ويفعّل السيناريو التصحيحي الهابط، حيث وصل إلى الهدف السلبي الأول المقترح عند 1.4030، ونتوقع تجاوز هذا المستوى للتوجه نحو 1.3960 كهدف تصحيحي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.4095 ثم 1.4120 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط