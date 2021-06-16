شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الإيجابي الأول – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية إضافية ليتخطى الهدف الإيجابي الأول المقترح عند 72.20 ويقترب من حاجز 73.00، معززاً فرص تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 74.00.

القناة الصاعدة تنظّم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 71.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد