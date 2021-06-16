شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50، ويحتاج للتخلص من العزم السلبي الحالي ليتمكّن من استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9058 مبدئياً.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستويات 0.8965 ثم 0.9030 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8960 والمقاومة 0.9055

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد