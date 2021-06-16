شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض بشكل هادئ ليتحرك دون حاجز 0.7700، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7615 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7765 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط