شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يصل إلى الهدف – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 74.70 ويجري محاولات لاختراقه، ليدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد إلى 76.20.

الثبات فوق مستوى 73.60 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 72.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.60 والمقاومة 76.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد