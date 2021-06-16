شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من كسر مستوى 1860.00 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1825.15 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالتماسك دون مستوى 1860.00 يعتبر إشارة إيجابية أولية على محاولة السعر التخلص من الضغط التصحيحي الهابط والتوجه لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1835.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط