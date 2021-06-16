شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2164 واستقر فوقه، ليفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الصاعد، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1.2255.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.2164 ثم 1.2125 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2125 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد