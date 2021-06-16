شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالتذبذب – تحليل - 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار مكاسب طفيفة يوم أمس، ويتذبذب في مسار جانبي الآن، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2064 مبدئياً.

من هنا، فإن السيناريو السلبي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.2175، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1976 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2040 والمقاومة 1.2190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط