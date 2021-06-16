المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021 م من برنامج صكوك المملكة المحلية

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليارات ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2028 ميلادي, فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليارات ريال لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي, كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في العام 2035ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa, التي يستعرض خلالها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلــق بإعلانات الإصــدار.