شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسماك تكشف تراجع البلطى لمستويات 24 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن سعر كيلو البلطي سجل تراجع محدود بقيمة تراوحت بين جنيه إلى جنيهين ليسجل الكيلو حوالي 24 جنيها في سوق الجملة.

في سوق العبور للجملة وتراوحت أسعار البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار المرجان "2"، بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.