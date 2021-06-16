شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 6921 نقطة، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يعد اشارة ايجابية قد ترسل المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 7000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6890 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,930 بينما مستوى المقاومة هو 6,930 نقطة