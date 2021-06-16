شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10792 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10800 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع انه في حالة نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 10800 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,778 بينما مستوى المقاومة هو 10,813 نقطة