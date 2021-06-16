شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري لليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 187.1 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 253.1 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى عجز 91.2 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص فائض إلى ما قيمته 0.04 تريليون ين مقابل ما قيمته 0.08 تريليون ين في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.24 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 49.6% مقابل 38.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 51.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 27.9% مقابل 12.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 26.6%.