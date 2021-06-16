شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 1.257 ريال، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 1.22 ريال كمستوى اول ثم 1.15 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.24 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط