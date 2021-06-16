شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث انهى جلسة امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1.568 ريال، في ظل استمرار تداوله في قناة هابطة قصيرة الأجل، والذي يلامس الحد العلوي لها، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل مرة اخرى لمستويات قد تصل الى 1.47 ريال كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.63ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط