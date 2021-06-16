شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.573 ريال، وهو ادنى مستوى له خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.54 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.62 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط