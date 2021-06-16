شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 35.80 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 39 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 33 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 34.4 وبين مستوى المقاومة هو 37.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد