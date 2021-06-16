شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 113 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مصحوبا بظهور اداء سلبي على مؤشر القوة النسبية، حيث اطلق اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لعمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى 106 فلس ثم98 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 120 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 109 فلس وبين مستوى المقاومة هو 115 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط